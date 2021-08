Inter-Genoa, nerazzurri come a Monza? Sensi dietro Dzeko: le ultime – TS

Inzaghi in vista del debutto in campionato contro il Genoa, verso la conferma dell’undici visto a Monza contro la Dynamo Kiev. Primi allenamenti per Dumfries e Dzeko (che giocherà titolare).

LE ULTIME – Inter, l’undici visto a Monza in amichevole contro la Dynamo Kiev potrebbe essere confermato in toto (3-5-1-1) in vista del primo impegno ufficiale contro il Genoa in campionato. C’è ancora parte della settimana a disposizione di qualche giocatore per far cambiare idea a Simone Inzaghi, come per esempio lo stesso Dumfries, che ieri ha effettuato il suo primo allenamento in gruppo. Con la conferma di Samir Handanovic tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Ivan Perisic insidia Dimarco per quanto riguarda la fascia sinistra, mentre a destra il favorito resta Matteo Darmian. Brozovic, Calhanoglu e Barella restano insostituibili. Stefano Sensi invece potrebbe essere riconfermato dietro Edin Dzeko. Anche il bosniaco ieri ha finalmente lavorato in gruppo e non ci sono dubbi riguardo il suo impiego sabato.

Fonte: TuttoSport – S.TO.