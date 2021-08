Agoumé via in prestito? Lui vuole giocare. Tre in Ligue 1 lo vogliono – TS

Agoumé presto potrebbe lasciare ancora una volta Milano con l’intenzione di trovare più spazio altrove. Come riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport”, il francese piace a tre squadre in Ligue 1.

IN TRE – Lucien Agoumé potrebbe lasciare ancora una volta l’Inter per andare a giocare in prestito e con continuità. Forse non è ancora pronto per ricoprire il ruolo di vice-Brozovic all’Inter, per questo motivo l’idea potrebbe essere condivisa anche dal tecnico e dalla società. Il 19enne potrebbe disputare così la prossima stagione in Ligue1, dove lo vogliono Saint-Etienne, Brest e Bordeaux.

Fonte: TuttoSport