Inter-Genoa in campo alle 15 ma prima bisogna avere l’OK dai tamponi

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Genoa si gioca oggi ma in casa nerazzurra prima è necessaria la certezza che il gruppo squadra sia negativo al Covid-19

ATTESA NERVOSA – A San Siro alle 15.00 si scende in campo per Inter-Genoa, come da calendario. Ma ad Appiano Gentile in queste ore c’è attesa per il risultato dell’ultimo giro di tamponi. L’OK in questo senso è fondamentale per scongiurare positività last minute nel gruppo squadra dopo il mini-focolaio di Covid-19 che ha colpito i vertici dirigenziali. Attese a breve novità da casa Inter.