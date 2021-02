Chiffi arbitro di Inter-Genoa: protagonista nei precedenti di Coppa Italia

Photo 202916237

Chiffi sarà l’arbitro di Inter-Genoa, partita della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Genoa sarà la terza partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. O meglio: sono tre e mezzo. Già, perché c’è un altro incontro in cui ha diretto gli ultimi minuti. Si tratta del derby di Coppa Italia del 26 gennaio contro il Milan, dove ha sostituito Paolo Valeri che al 74′ ha dato forfait per un infortunio muscolare. E in pieno recupero ha assegnato la punizione (che c’era) trasformata da Christian Eriksen per il definitivo 2-1 al 97′. Poi ancora protagonista, da quarto ufficiale stavolta per tutta la partita, sempre in Coppa Italia ma con la Juventus. Nello 0-0 del 9 febbraio a Torino, la semifinale di ritorno, ha visto e sentito (essendo a bordocampo) quanto successo fra panchina e tribuna, motivo per cui è diventato il primo convocato dalla Procura Federale (vedi articolo). La vicenda, che riguarda Andrea Agnelli e Antonio Conte ma non solo, non si è ancora conclusa e si attendono novità.

IL RESTO PRIMA DI INTER-GENOA – Una vittoria e un pareggio per Chiffi da arbitro dell’Inter, oltre al già citato derby. Il segno X nel suo esordio, con tanti errori: il 26 ottobre 2019 ignora almeno un rigore contro il Parma e convalida un gol di Yann Karamoh nonostante il fuorigioco influente di Gervinho. Poi, per assegnare il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku, ci vogliono svariati minuti per verificare un fuorigioco che non c’era. In Coppa Italia (ancora!) Chiffi ha invece diretto il successo per 4-1 col Cagliari negli ottavi di finale della scorsa stagione, il 14 gennaio di un anno fa.