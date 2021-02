Inter-Genoa (Serie A): le probabili formazioni della 24ª giornata

SERIE A – 24ª giornata

Domenica 28/02/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER GENOA (3-5-2) (3-5-2) 1 HANDANOVIC (C) PERIN 1 37 SKRINIAR GOLDANIGA 5 6 DE VRIJ RADOVANOVIC 21 95 A. BASTONI (C) CRISCITO 4 36 DARMIAN ZAPPACOSTA 77 23 BARELLA ZAJC 16 77 BROZOVIC ROVELLA 65 24 ERIKSEN STROOTMAN 20 14 PERISIC CZYBORRA 99 9 R. LUKAKU SCAMACCA 9 10 LAUTARO MARTINEZ SHOMURODOV 61 Allenatore A. CONTE D. BALLARDINI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-GENOA

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) MARCHETTI 22 97 A. RADU (GK) C. ZAPATA 2 5 GAGLIARDINI BEHRAMI 11 7 A. SANCHEZ PORTANOVA 17 8 VECINO GHIGLIONE 18 11 KOLAROV PANDEV 19 13 A. RANOCCHIA DESTRO 23 15 YOUNG MELEGONI 24 22 VIDAL ONGUENÉ 25 33 D’AMBROSIO PJACA 37 99 PINAMONTI BADELJ 47 MASIELLO 55 INDISPONIBILI

12 SENSI (infortunato) 14 BIRASCHI (infortunato)

27 CASSATA (infortunato)

30 CASO (non convocato)

32 PALEARI (infortunato)

38 ZIMA (non convocato)

88 LU. PELLEGRINI (infortunato) SQUALIFICATI 2 HAKIMI – DIFFIDATI BASTONI, BARELLA

BROZOVIC e LUKAKU MASIELLO, GHIGLIONE e DESTRO ULTIME NOTIZIE

Sulla destra Darmian è in netto vantaggio su D’Ambrosio e Young per rimpiazzare lo squalificato Hakimi, mentre in mezzo Vidal spera in una maglia da titolare qualora rifiatasse uno tra Barella ed Eriksen. Possibile turnover per Ballardini, che può decidere di rinunciare a un titolare per reparto. In quel caso Masiello, Ghiglione, Badelj e il grande ex Pandev i candidati per scendere in campo dall’inizio.