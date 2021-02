Inter-Genoa, 23 convocati per Ballardini: indisponibili Pellegrini e Biraschi

Condividi questo articolo

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Davide Ballardini (QUI le sue parole in conferenza stampa) ha ufficializzato i 23 convocati che prenderanno parte a Inter-Genoa, in programma domani alle ore 15, a San Siro. Davide Biraschi e Luca Pellegrini assenti nei rossoblù.

DOPPIA TEGOLA – Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per Inter-Genoa, 24° giornata di Serie A in programma domenica 28 febbraio alle 15.00. Il tecnico rossoblù deve fare a meno di Luca Pellegrini e Davide Biraschi, che in settimana sembrava potesse recuperare per la sfida contro l’Inter. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Perin, Marchetti.

DIFENSORI: Goldaniga, Criscito, Masiello, Czyborra, Ghiglione, Zappacosta, Zapata, Onguéné

CENTROCAMPISTI: Behrami, Badelj, Pjaca, Ranovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Melegoni, Portanova.

ATTACCANTI: Destro, Pandev, Shomurodov, Scamacca.