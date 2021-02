Ballardini: «Inter più forte delle forti ma Genoa sa come arrivare al premio»

Condividi questo articolo

Davide Ballardini – Genoa

Ballardini – allenatore del Genoa -, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Milano, parla dell’impegno necessario contro l’Inter per portare a casa un “premio”, sotto forma di punti

DAVIDE CONTRO GOLIA – A differenza di Antonio Conte (vedi articolo), Davide Ballardini può presentare Inter-Genoa rispondendo ad alcune domande: «Servirà un Genoa in salute. Una squadra che ha personalità e consapevolezza nei propri mezzi contro la squadra che, per me, è la più forte del nostro campionato. La più forte delle forti! Serve tutto questo. Serve una squadra con tutto quello che ho detto. Siamo contenti di quanto fatto finora, ma da qui in avanti servirà altrettanto. Altrimenti fai presto a dimenticare di quello che hai fatto, se non fai altrettanto bene. Giochi contro i più bravi, quindi è una partita in cui vai a confrontarti contro giocatori di grandissimo spessore, fisico e tecnico. In tutti mi pare di aver visto una grande voglia, il piacere di andare a San Siro e confrontarsi contro la squadra più forte del nostro campionato. Per noi è importante la prestazione, è importante che il Genoa domani faccia una bella prestazioni. Siamo convinti che, se la facciamo, il premio arriverà. Il nostro obiettivo è quello di fare una bella partita. Adesso pensiamo alla partita contro l’Inter, sappiamo che poi ci sarà un’altra partita e facciamo delle valutazioni. Ma pensiamo una partita alla volta. Le valutazioni sono più per altri motivi. Consideriamo anche le ammonizioni, ma siamo più attenti ad altri aspetti». Queste le parole di Ballardini alla vigilia di Inter-Genoa.