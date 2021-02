Precedenti Inter Genoa, Ballardini e la sua prima: super Eto’o e cinquina

MILAN, ITALY – MARCH 06: Samuel Eto’o of FC Inter Milan celebrates scoring the third goal during the Serie A match between FC Internazionale Milano and Genoa CFC at Stadio Giuseppe Meazza on March 06, 2011 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Inter-Genoa si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i rossoblù.

I PRECEDENTI – Inter-Genoa di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 107 tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la cinquantaquattresima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato ventinove vittorie e dieci pareggi. Quattro i successi del Genoa. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 21 dicembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti con un netto 4 a 0. Di Romelu Lukaku (doppietta, ndr), Roberto Gagliardini e Sebastiano Esposito su rigore le reti nerazzurre.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Genoa negli ultimi anni è stata un match a senso unico, i rossoblù però sotto la guida di Davide Ballardini hanno cambiato marcia diventando squadra ostica e difficile da battere per tutti. Torniamo quindi alla “prima” del tecnico dei rossoblù contro l’Inter in campionato. Siamo quindi al 6 marzo 2011 e al successo per 5 a 2 dell’Inter allora guidata da Leonardo. Al vantaggio di Rodrigo Palacio al 40′ risposero 5 reti nerazzurre nella ripresa. Giampaolo Pazzini e una doppietta di Samuel Eto’o ribaltarono il match dal 51′ al 57′. Di Goran Pandev e Yuto Nagatomo le altre reti nerazzurre. Mauro Boselli al 92′ fissò invece il punteggio sul 5 a 2 definitivo. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Genoa nel video YouTube pubblicato da Inter070.