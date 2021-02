Inter, ottime notizie a poche ore da Inter-Genoa: tutti negativi i tamponi!

Romelu Lukaku e Antonio Conte in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

L’Inter può affrontare tranquillamente la partita odierna grazie al risultato dei tamponi. La conferma arriva da “Sky Sport”. Inter-Genoa andrà quindi in scena al completo

TAMPONI OK – La conferma attesa è arrivata (vedi articolo). L’Inter è pronta a scendere in campo nel pomeriggio contro il Genoa a San Siro. Il risultato dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sui giocatori ha dato esito negativo. A questo punto non c’è più nessuno impedimento allo svolgimento regolare di Inter-Genoa oggi.