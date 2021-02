Inter-Genoa Ã¨ la partita degli ex: cinque totali ma uno solo verso la titolaritÃ 

Inter-Genoa è la partita degli ex: cinque totali ma uno solo verso la titolarità

Mattia Destro Genoa

Inter-Genoa storicamente regala tante emozioni, e spesso anche qualche sfida importante tra ex. Domenica tra titolari e panchina saranno ben cinque

CINQUE EX – Inter-Genoa, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, le due squadre scenderanno in campo alle 15 cercando a tutti i costi di mantenere il primo posto in classifica e a quattro punti di distanza dal Milan. La sfida tra le due squadre storicamente regala tante emozioni e soprattutto incroci particolari tra gli ex della partita. Complice anche l’ottimo rapporto tra le due società le tantissime mosse di mercato che hanno portato i giocatori a trasferirsi a Milano o fare il percorso opposto. Tra i più importanti Diego Milito, Thiago Motta ma anche Rodrigo Palacio. Domenica gli ex delle due squadre saranno ben cinque: Andrea Ranocchia, Ionut Radu e Andrea Pinamonti per quanto riguarda l’Inter, mentre dall’altra parte Mattia Destro, che in questa stagione ha già realizzato ben nove gol e giocherà titolare in attacco. Resta da capire chi giocherà al suo fianco, se Shomurodov o l’ex storico attaccante dell’Inter, Goran Pandev, cresciuto nelle giovanili nerazzurre poi tornato a gennaio 2010 contribuendo alla conquista del Triplete.