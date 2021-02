Conte, conferenza stampa rimandata causa Covid-19? Salta l’annuncio

Antonio Conte in conferenza stampa

Conte in conferenza stampa è un appuntamento fisso delle vigilie pre-partita dell’Inter che già troppe volte non è andato in scena. Stavolta, venisse confermato l’annullamento, la motivazione sarebbe più che valida, soprattutto dopo aver blindato Appiano Gentile causa Covid-19

CONFERENZA STAMPA – L’Inter non ha ancora annunciato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa, che si giocherà domenica pomeriggio. E a questo punto, essendo arrivati a ridosso dell’appuntamento – che sarebbe dovuto essere già annunciato -, è possibile che salti. Le motivazioni dell’annullamento non dovrebbero neanche essere specificate, vista la situazione di apprensione che si sta vivendo in queste ore ad Appiano Gentile causa Covid-19 (vedi articolo). Domani, oltre a preparare sul campo gli ultimi dettagli prima della partita e attendere l’esito dei tamponi, difficilmente si riuscirà a organizzare altro. Lasciamo aperto uno spiraglio, qualora arrivassero comunicazioni last minute da parte dell’Inter. Ricordiamo anche che, in caso di partite ravvicinate (l’Inter giocherà nuovamente giovedì, ndr), spesso con Conte si è scelta la linea di una conferenza sì e una no, per dare priorità al lavoro sul campo anziché alla sala stampa.