Inter-Genoa, Ballardini ne perde due per l’esordio? Mercato in uscita

Per Inter-Genoa Ballardini presumibilmente avrà due effettivi in meno rispetto alla rosa che ha affrontato l’esordio in Coppa Italia col Perugia venerdì scorso. Come fa sapere Gianluca Di Marzio i rossoblù stanno definendo due cessioni.

UNO CERTO, UNO POSSIBILE – Si avvicina a grandi passi Inter-Genoa, l’esordio stagionale della Serie A 2021-2022. Per il match del Meazza Davide Ballardini non avrà più Lennart Czyborra: il laterale tedesco torna in patria, è fatta con l’Arminia Bielefeld. Il giornalista Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, oltre a questa notizia aggiunge che Kevin Agudelo può tornare allo Spezia, dove era già stato in prestito nella scorsa stagione. Se per Czyborra l’assenza è ormai certa da capire se il colombiano sarà della partita.