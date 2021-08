Correa all’Everton? L’argentino puntava a due opzioni, tra cui l’Inter – SI

Correa era uno dei nomi attenzionati dall’Inter per completare il reparto d’attacco, ma nelle ultime ore il suo destino sembra essere in Inghilterra. Secondo quanto riporta Pedullà, Lazio ed Everton stanno trattando per l’argentino.

DESTINO INGLESE – Joaquin Correa probabilmente lascerà la Lazio per continuare la sua carriera in Inghilterra. La sua destinazione sembra infatti essere l’Everton di Rafa Benitez. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club inglese può spingersi fino a 30 milioni più bonus per convincere i biancocelesti a cedere. Correa puntava a trasferirsi all’Inter da Simone Inzaghi o al PSG, perché voleva giocare la Champions League. Alla fine si è arreso e ha capito che l’unica possibilità al momento era la Premier League. La trattativa procede spedita e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’attaccante.