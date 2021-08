Insigne, pressing dell’agente ma offerta Inter bassa. Sanchez rimane – SI

Insigne rimane un obiettivo dell’Inter, ma i nerazzurri non si spingono oltre i 15 milioni di euro per il talento del Napoli. Lo sostiene il giornalista Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”.

SITUAZIONE INSIGNE – Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà: «Oggi pressing a tutto campo dell’agente di Insigne che spinge per l’Inter, ma i nerazzurri non vanno oltre i 15 milioni di euro. Il giocatore interessa all’Inter da oltre un anno, già da quando aveva Mino Raiola come agente che lo propose ai nerazzurri per l’estate successiva. Allora Aurelio De Laurentiis chiedeva da 60 milioni in su quindi non se ne fece nulla. Inter ha detto che o 15 milioni o niente. Se Insigne resta al Napoli fino al 31 agosto, i nerazzurri sono pronti a prenderlo a parametro zero. Il budget è di 30 milioni e sarà destinato a Marcus Thuram, oggi non ci sono le condizioni malgrado il pressing del suo agente. Smentisco le voci di risoluzione di contratto per Alexis Sanchez, che guadagna circa 7 milioni, ha problemi fisici ma è dento l’Inter».