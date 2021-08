Vidal si lega all’Inter: «Nuovo inizio e sfida! Affrontati momenti difficili»

Di Vidal ha parlato in serata Marotta (vedi articolo) e ora è lo stesso giocatore a prendere posizione. Il centrocampista, via Instagram, conferma di avere l’intenzione di rimanere all’Inter.

NIENTE CESSIONE – Per Arturo Vidal l’addio all’Inter da qui al 31 agosto è da escludere, dopo che già Giuseppe Marotta ha chiarito la sua posizione. Il centrocampista posta un messaggio su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni: “Non sono nato pronto, mi sono dovuto preparare. Ho dovuto affrontare momenti difficili, sfide e capire come ignorare quelli che non credono in me. È arrivata l’ora di iniziare una nuova sfida. Siamo tornati, nuovo inizio, forza Inter!”