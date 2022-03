Inter-Fiorentina verso il tutto esaurito: le ultime disponibilità di biglietti

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per Inter-Fiorentina, partita valida per la trentesima giornata di Serie A in programma sabato 19 marzo alle ore 18.

TUTTO ESAURITO VICINO – Verso il tutto esaurito a San Siro per Inter-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 19 marzo alle ore 18. A seguire il comunicato da parte del club nerazzurro. “Sabato 19 marzo alle ore 18.00 l’Inter ospita la Fiorentina, nella gara valida per la 30.a giornata della Serie A 2021/22. I nerazzurri di Simone Inzaghi ritrovano i viola dopo il successo in rimonta dell’andata deciso dai gol di Darmian, Dzeko e Perisic. Ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni a San Siro, con quasi 50.000 biglietti già staccati a più di una settimana dalla partita. Si avvicinano quindi il tutto esaurito e un’atmosfera speciale“.

BIGLIETTI DISPONIBILI – Le ultime disponibilità con la promo “Porta un amico”. “Gli ultimi biglietti disponibili sono soprattutto nel terzo anello rosso e verde, in vendita a soli 10 €. Con la promo “Porta un amico” se ne possono aggiungere al carrello altri 3 scontati del 50%: l’opportunità è così di acquistare 2 biglietti con soli 15€, o fino a 4 biglietti con un totale di 25€.

Vi aspettiamo a San Siro per sostenere la squadra in una fase così importante della stagione!“.

Fonte: Inter.it