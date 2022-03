Torino, pronta formazione anti-Inter. Un cambio rispetto a Bologna – Sky

L’Inter domenica affronta il Torino in trasferta in una sfida insidiosa e non da sottovalutare. I granata, con Ivan Juric in panchina, sono sempre una squadra tosta da affrontare. Il tecnico del Toro studia la formazione anti-Inter, ecco le scelte.

PROBABILE – Ci dovrebbe essere solo un cambio rispetto al pareggio per 0-0 di Bologna. Il Torino, rispetto alla formazione scesa in campo al Dall’Ara, dovrebbe esserci infatti il ritorno di Lukic in mediana al fianco di Mandragora. Secondo Gianlucadimarzio.com il resto della formazione dovrebbe essere identica. Berisha in porta confermato al posto di Milinkovic-Savic con Djidji, Bremer e Rodriguez terzetto difensivo. Sulle corsie centrocampo spazio a Singo e Vojvoda con Brekalo-Pobega sulla trequarti alle spalle del ritrovato Belotti.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com