Italia U19, 3 giocatori dell’Inter convocati dal CT Nunziata: la lista completa

Sono 3 giocatori dell’Inter convocati dal CT dell’Italia Under 19, Carmine Nunziata, per uno stage a Novarello in vista della Fase Elite del campionato europeo di categoria in programma dal 23 al 29 marzo in Finlandia.

LISTA COMPLETA – Come reso noto dal sito della FIGC, tutto sono 20 gli Azzurrini convocati dal CT dell’Italia Under 19, Carmine Nunziata, per lo stage a Novarello in vista della Fase Elite del campionato europeo di categoria in programma dal 23 al 29 marzo in Finlandia. I calciatori si raduneranno la sera di domenica 13. Nelle giornate di lunedì e martedì sono previste tre sedute di allenamenti. Tre i giocatori dell’Inter convocati: i difensori Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti e il centrocampista Giovanni Fabbian.

GIOCATORI CONVOCATI – A seguire la lista dei giocatori convocati.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Riccardo Stivanello (Bologna), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Marco Nasti (Milan), Antonio Raimondo (Bologna).

Fonte: Figc.it