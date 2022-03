Lega Serie A, cominciata l’assemblea. Si sceglierà il presidente? – SM

L’Inter domenica è ospite del Torino di Ivan Juric. I nerazzurri sono attesi da una partita non semplice. Intanto oggi si sta svolgendo una nuova assemblea della Lega Serie A con tanti temi sul tavolo, ma il principale è l’elezione del nuovo presidente.

ASSEMBLEA – Arriverà il nome del nuovo presidente della Lega Serie A? Come scrive Sportmediaset, poco fa è iniziata l’assemblea di Lega in via Rossellini. «È la quarta assemblea elettiva dopo le tre precedenti fumate nere. Il quorum e’ fissato a 11 voti. All’ordine del giorno anche il tema dello statuto e delle proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-24». Questo quanto scritto da Sportmediaset che conferma come i temi sul tavolo, oltre al presidente, siano diversi.

Fonte: Sportmediaset