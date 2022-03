Christensen, scelta nuova squadra. Ma altro Chelsea lo seguirà – SM

L’Inter domenica affronta il Torino in una trasferta insidiosa e che non va sottovalutata. Contro i granata servirà la miglior prestazione possibile per portare a casa i tre punti. Intanto però, un difensore finito in orbita Inter nei mesi passati, ha scelto la sua nuova squadra: Andreas Christensen.

FUTURO – L’Inter è pronta per il Torino. Domenica c’è una partita fondamentale per continuare la corsa scudetto. Intanto però, un giocatore finito in orbita Inter nei mesi scorso, è pronto a firmare con un’altra squadra. Andreas Christensen, difensore del Chelsea, lascerà a parametro zero i blues e si aggregherà al Barcellona di Xavi. Secondo Sportmediaset però, non solo lui lascerà il Chelsea per andare al Barça. Anche un suo compagno, Azpilicueta, firmerà con il Barcellona. L’annuncio di Chirstensen inoltre, è atteso nei prossimi giorni.

Fonte: Sportmediaset