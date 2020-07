Inter-Fiorentina: torna Biraghi dal 1′? Conte ha il solito dubbio Eriksen

Condividi questo articolo

La probabile formazione dei nerazzurri di Antonio Conte per Inter-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro è intenzionato a far ruotare gli interpreti dopo il pareggio con la Roma. Sale la candidatura di Biraghi a sinistra. Solito cruccio Eriksen sulla trequarti

DIETRO – Antonio Conte sfoglia la margherita di alternative in vista di Inter-Fiorentina di stasera. Pronti 5 cambi nelle le file dei nerazzurri. Sulle corsie laterali, Cristiano Biraghi e Victor Moses daranno il cambio ad Antonio Candreva ed Ashley Young. L’esterno, cresciuto nel vivaio dell’Inter ma di proprietà della Fiorentina, collezionerebbe la 33esima presenza stagionale. Ma il suo futuro in nerazzurro è più che mai in bilico (QUI i dettagli). Chance dal 1′ anche per Diego Godin, dopo il turno di squalifica, che andrà a comporre il terzetto titolare con Milan Skriniar (ma occhio al ballottaggio con Alessandro Bastoni) e Stefan de Vrij.

IN MEZZO E IN ATTACCO – In mezzo al campo, dovrebbe accomodarsi in panchina Roberto Gagliardini. Se non dovesse partire dall’inizio, in Inter-Fiorentina, l’ex centrocampista dell’Atalanta interromperebbe una striscia di 9 partite consecutive da titolare. Ritorno dal 1′ di Christian Eriksen? Conte ci sta pensando, dopo averlo tenuto in panchina contro la Roma. Davanti c’è il dubbio Romelu Lukaku sì – Romelu Lukaku no. Il belga è ancora alle prese con un sovraccarico muscolare agli adduttori. Conte, però, vorrebbe riconsegnarli le chiavi dell’attacco in coppia con Alexis Sanchez, che al momento pare in netto vantaggio su Lautaro Martinez. Attenzione alla candidatura di Sebastiano Esposito per una maglia da titolare stasera (ne parlavamo QUI).