Per Inter-Fiorentina Conte annuncia turnover: Gagliardini riposa?

Condividi questo articolo

La titolarità assoluta di Gagliardini è una delle certezze dell’Inter post Covid. In Inter-Fiorentina però Conte ha annunciato turnover: sarà il momento per riposare?

CERTEZZA – Nella ripresa post Covid l’Inter ha avuto una certezza assoluta a centrocampo: la titolarità di Gagliardini. Nessuno ha fatto i salti di gioia, sia chiaro. Ma il numero 5 è stato di fatto l’unico sempre presente. O meglio, l’unico mediano senza problemi fisici. Di conseguenza ha giocato sempre. Riposando il minimo.

SEMPRE PRESENTE – Da Inter-Sampdoria in 9 partite Gagliardini, come detto, è stato sempre titolare a centrocampo. Non esattamente una scelta tecnica visti i problemi fisici che a rotazione hanno colpito Vecino, Barella e Brozovic. Lo stesso lui è l’unico che c’è stato sempre, e la cosa resta comunque un merito. Quindi ha giocato ogni gara. In totale ha assommato 750 minuti, quasi la metà dei suoi 1550 stagionali in A. Segnando anche due gol, raddoppiando anche qui il fatturato dell’anno. Questo ovviamente non dice nulla delle sue prestazioni, troppe volte decisive in negativo. Ma Conte non ci ha mai rinunciato.

FINALMENTE RIPOSO? – Malgrado alti e bassi, differenza di avversari e chi più ne ha più ne metta Gagliardini insomma c’è sempre stato. Il turnover per lui non è esistito in queste 9 partite giocate a raffica. Contro la Fiorentina Conte ha annunciato dei cambiamenti. Il pensiero non può che andare al numero 5. Dato che per di più parliamo del quarto giocatore della rosa per km percorsi. Che sia arrivato il momento di una partita di riposo per il ragazzo di Dalmine?