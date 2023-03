Inter-Fiorentina, si punta ai recuperi multipli: da Dimarco a Skriniar

Inter-Fiorentina, sabato 1 aprile alle ore 18, farà riprendere la Serie A dopo la sosta. Inzaghi cercherà in questi dodici giorni di recuperare gli infortunati: le speranze da Dimarco a Skriniar.

LA SITUAZIONE – Dodici giorni a Inter-Fiorentina, in programma sabato 1 aprile alle ore 18. Una partita che, dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, diventa ancor più delicata per la corsa Champions League. Contro la Fiorentina, reduce da sette vittorie consecutive e nove risultati utili di fila, servirà la migliore Inter. E in tal senso gli infortunati sono un problema grosso. Si attendono novità su Federico Dimarco, soprattutto dopo le parole di Roberto Mancini (vedi articolo). Poi Milan Skriniar, che ha pensato bene di saltare l’ultimo mese col club che (fino al 30 giugno) lo stipendia per rispondere regolarmente alla convocazione della Slovacchia (vedi articolo). Quindi Alessandro Bastoni e Robin Gosens, a loro volta assenti ieri contro la Juventus. Questi ultimi due non sono andati in nazionale, perciò la speranza è che possano esserci alla ripresa. Ma se ne saprà di più nei prossimi giorni (per Dimarco e Skriniar già quest’oggi).