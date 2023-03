Dimarco, esami in corso dopo l’infortunio: l’annuncio di Mancini

Federico Dimarco, nel corso di Inter-Juventus, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Le ultime sulle sue condizioni arrivano oggi dalla conferenza stampa di Roberto Mancini. Il giocatore dell’Inter rischia di non prendere parti agli impegni della Nazionale Italiana.

INFORTUNIO − Federico Dimarco, chiamato dall’Inter a fare gli straordinari con Porto e Juventus a causa dello stop di Robin Gosens, ha avuto ieri sera di nuovo problemi fisici (vedi articolo). È stato costretto ieri a lasciare il campo durante Inter-Juventus per un nuovo fastidio muscolare. E le ultime sulle sue condizioni sono arrivate da parte di Roberto Mancini. Il commissario tecnico, in conferenza stampa in vista di Italia-Inghilterra, ha parlato così del giocatore nerazzurro: «Federico Dimarco sta facendo degli esami e vedremo. Nel caso in cui non recupererà, chiameremo qualcun altro al suo posto». Ed è molto probabile che ciò avvenga (vedi articolo).