Biasin: «No intervento Marotta dopo Inter-Juventus? Non poteva»

Biasin risponde alla domanda di un tifoso che si chiede perché Marotta ieri non sia intervenuto dopo lo scandalo di Inter-Juventus. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista valuta anche gli errori in campo.

VOCE MANCANTE – Dopo Inter-Juventus, a differenza di Porto non si sono presentati dirigenti. Né il presidente Steven Zhang, né l’AD Sport Giuseppe Marotta, che avevano parlato martedì. Su questo si esprime Fabrizio Biasin: «Intervento mancato della dirigenza ieri? Credo ci siano ragioni extra. Probabilmente Marotta ieri non poteva farlo, ma è una mia sensazione: se avesse potuto l’avrebbe fatto. Il VAR? Non solo ieri, ma la settimana scorsa con la Sampdoria, in Juventus-Salernitana e l’anno scorso in Milan-Udinese la giustificazione “non ci sono immagini, non abbiamo certezze e si va avanti” non sia sufficiente. Abbiamo celebrato la nascita della VAR Room di Lissone, dove lavorano tecnici specializzati, e poi ci creiamo questo? Non bene. La Juventus ha meritato di vincere, perché ha giocato in maniera intelligente. Massimiliano Allegri più bravo di Simone Inzaghi, ma il gol era da annullare. Bisogna puntare il dito verso la classe arbitrale: sta sbagliando».

GLI ERRORI – Dopo aver parlato della questione Marotta, Biasin si sposta sui problemi in campo: «È vero, in questo momento ci sono diversi giocatori dell’Inter molto sottotono. Penso a Marcelo Brozovic, che ha sempre corso quattordici chilometri a partita e adesso sembra molto più stanco degli altri, penso a Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ci sono tanti giocatori dell’Inter che devono rifiatare, anche se al Napoli giocano sempre gli stessi. L’Inter è altalenante nei risultati ma non nel gioco: fa sempre la stessa partita. Tanto possesso palla, anche ieri 69%, tira tanto, anche ieri sedici-diciotto tiri tutti innocui. Il problema è che è poco incisiva e in questo momento è sotto ritmo: se giochi a tre all’ora non crei pericoli agli avversari, a dieci all’ora magari sì. Devi ritrovare dinamismo, bisogna vedere se questi giorni migliorano o complicano».