Inter-Fiorentina, probabili formazioni 3ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Fiorentina in Serie A ultimo impegno prima della sosta internazionale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la prima volta dopo la chiusura del calciomercato. Le due squadre a partire dalle ore 18:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ci sarà Italiano tra Inzaghi e la vetta della classifica. Ecco le probabili formazioni di Inter-Fiorentina in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 44 Stabile, 49 M. Sarr, Kamate.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 15 Acerbi, 70 A. Sanchez.

Altri giocatori: 41 Akinsanmiro, 48 Guercio, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Mai come oggi il motto “squadra che vince non si cambia” è legge per Inzaghi, che non sembra intenzionato a modificare l’undici iniziale utilizzato nelle prime due vincenti uscite stagionali. Il calciomercato si chiude con due acquisti dall’estero, che Inzaghi porterà subito in panchina: Pavard e Klaassen rimpiazzano numericamente Acerbi in difesa e Sensi a centrocampo, non al meglio. Idem in attacco Sanchez, di cui prenderà il posto Sarr, che non è l’unico giovane “primavera” di Chivu chiamato oggi per completare la lista dei convocati.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 L. Ranieri, 3 Biraghi©; 6 Arthur, 32 Duncan; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura, 99 Kouamé; 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Comuzzo; 2 Dodo, 7 R. Sottil, 18 Nzola, 19 Infantino, 26 Mina, 28 Martinez Quarta, 37 Martinelli, 38 Mandragora, 65 Parisi, 74 Amatucci, 77 Brekalo, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Squalificato: 8 Maxime Lopez.

Indisponibili e/o non convocati: 11 Ikoné, 17 Castrovilli, 27 Sabiri, 70 N. Pierozzi, 72 Barak.

Altri giocatori: Dalle Mura.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Acquisto finale con beffa per Italiano, che non potrà contare sullo squalificato Maxime Lopez in mezzo al campo. Tanti dubbio dopo l’impegno nei Play-Off di Europa Conference League, a partire dal portiere: l’alternanza stavolta premierà la novità Christensen? Ballottaggio tra Dodo e Kayode per il ruolo di terzino destro con il giovane italiano favorito. Tra gli ex Inter, Biraghi guiderà i compagni da capitano, Duncan è in vantaggio su Mandragora e Kouamé può battere la concorrenza di Barak. Beltran più di Nzola come punta.