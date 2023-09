De Vrij: «Inter, un onore! Ecco il gol che mi ha fatto esultare di più»

In vista di Inter-Fiorentina di questa sera, è uscito il classico Matchday Programme. Protagonista dell’intervista di questo numero è Stefan de Vrij, che ha parlato dei suoi anni in nerazzurro e del gol che lo ha fatto esultare di più.

ONORE – Stefan de Vrij ha commentato così i suoi anni all’Inter e soprattutto il gol (e l’assist) che più lo ha fatto esultare in nerazzurro: «Scendere in campo con questa maglia è un onore, il calcio regala emozioni uniche. Il gol in nerazzurro che mi ha fatto più esultare è quello del derby vinto 4-2 nel 2020, mentre per l’assist dico quello a Lautaro Martinez contro il Borussia Dortmund».

ANNO STUPENDO – De Vrij ha poi continuato parlando della storia dei calciatori nerazzurri e di un anno in particolare, il 2021, con la vittoria dello scudetto: «Dell’Inter ho ammirato molti giocatori, ma se devo sceglierne uno non posso dire che Ronaldo, un giocatore unico, non serve spiegare perché. Uno degli anni migliori per me è stato il 2021, l’anno dello scudetto. Il primo trofeo in nerazzurro, è stato bellissimo».

Fonte: Inter.it – Matchday Programme