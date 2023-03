Inter-Fiorentina, i convocati di Italiano: un’assenza pesante

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per Inter-Fiorentina: sono ventiquattro i giocatori che prenderanno parte alla trasferta di San Siro. Con un’assenza pesante.

CONVOCATI – Sono ventiquattro i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per Inter-Fiorentina di domani a San Siro. Il tecnico dei viola dovrà fare a meno di un giocatore importantissimo come Luka Jovic, che ha accusato qualche problema negli scorsi giorni e non partirà dunque per Milano.

INTER-FIORENTINA: I CONVOCATI DI VINCENZO ITALIANO

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Cabral, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Gonzalez, Igor, Ikoné, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi, Venuti.