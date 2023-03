Inter-Fiorentina, serve un segnale da Brozovic. Due recuperi importanti – Sky

Tra ventiquattro ore l’Inter torna in campo contro la Fiorentina. Su Sky Sport 24 Barzaghi racconta le ultime sulla squadra di Inzaghi, con un focus particolare su Brozovic.

REGISTA – A partire da domani, in Inter-Fiorentina, i nerazzurri dovranno fare i conti con l’assenza di Hakan Calhanoglu. Matteo Barzaghi, nel corso dell’intervento su Sky Sport 24, fa sapere che il centrocampista turco ha lasciato da poco il ritiro alla Pinetina. Ora tocca a Marcelo Brozovic, che non ha brillato nel corso di questa stagione, tenere le redini del centrocampo nerazzurro. L’obiettivo è recuperare Calhanoglu, il cui stop potrebbe durare almeno venti giorno, per la partita di ritorno di Champions League contro il Benfica. Fino a quel momento, però, il croato, che in Inter-Fiorentina partirà titolare come regista, dovrà dimostrare di essere ancora il giocatore su cui l’Inter può contare.

INDISPONIBILI E RECUPERATI – A lasciare il ritiro dell’Inter, come fa sapere Barzaghi su Sky Sport 24, sono anche Milan Skriniar e Federico Dimarco. I due, come ha riferito Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) non sono ancora pronti a tornare in campo. In particolare, dopo il grande apporto dato all’Inter, il centrocampista italiano ha bisogno di recuperare la forma e smaltire le fatiche. Dimarco si allena sul campo ma ancora a parte. La buona notizia, invece, è il rientro a disposizione degli infortunati Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Ad essi si aggiunge anche Edin Dzeko.

Fonte: Skysport24