Inter-Fiorentina 1-1, Dumfries risponde a Torreira. Sanchez sfortunato

Termina Inter-Fiorentina, sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, con Torreira che porta in vantaggio gli ospiti e solo la rete di Denzel Dumfries permette ai nerazzurri di evitare la sconfitta. Sanchez sfortunato nel finale, con un intervento pazzesco di Igor a negargli il 2-1.

BOTTA E RISPOSTA – Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti (vedi report), riprende Inter-Fiorentina. E subito con una grande doppia occasione per i nerazzurri: prima Arturo Vidal che impegna Terraciano in una grande parata e subito dopo Nicolò Barella raccoglie palla, ma il suo tiro a porta sguarnita finisce incredibilmente alto sopra la traversa. Gol che però arriva poco dopo, quando Nico Gonzalez supera Perisic e mette in mezzo dove Torreira anticipa Barella e D’Ambrosio, portando in vantaggio i viola. Una rete che scuote i nerazzurri, perché al 55′ Ivan Perisic mette in mezzo un gran cross dalla sinistra su cui si avventa di testa Denzel Dumfries, firmando il gol del pareggio.

Inter-Fiorentina, altro stop: la vetta è sempre più lontana

NIENTE DA FARE – I nerazzurri proseguono con il loro assalto verso la porta avversaria per trovare il gol del vantaggio, con un episodio al 65′ che vede un contatto tra Lautaro Martinez e Venuti in area di rigore. Chiffi sulle prime concede rigore, ma poi richiamato al VAR ravvisa il fallo dell’argentino ai danni del difensore viola e non viceversa, annullando così la sua decisione. Per cercare la scossa, Simone Inzaghi manda in campo prima Alexis Sanchez e Joaquin Correa, poi Caicedo per dare spinta offensiva. Proprio da Correa nasce la grande occasione all’88’ con Sanchez che tira a botta sicura e solo l’intervento di Igor a Terraciano battuto evita un gol ormai fatto. Nel recupero non arriva il 2-1, con i nerazzurri che rimediano un altro stop. La vetta è sempre più lontana.

INTER 1 – 1 FIORENTINA

MARCATORI: Torreira (F) al 50′, Dumfries (I) al 55′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi (C); 10 Castrovilli, 18 Torreira, 32 Duncan; 22 Nico Gonzalez, 19 Piatek, 8 Saponara.

A disposizione: 25 Rosati, 69 Dragowski; 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 9 Arthur Cabral, 11 Ikoné, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 33 Sottil, 55 Nastasic, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano