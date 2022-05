Inter-Empoli, tre dubbi per Inzaghi: il più grosso è in attacco – Sky

Mancano poco meno di ventiquattro ore a Inter-Empoli, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi.

ULTIMI DUBBI – Queste le ultime sulla possibile formazione di Simone Inzaghi in Inter-Empoli, secondo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Il dubbio principale è in attacco, dove Dzeko e Lautaro Martinez sono i titolari sulla carta, ma Correa è un’alternativa interessante. Inzaghi vuole dare meno punti di riferimento all’Empoli. A centrocampo rientra Calhanoglu, mentre sulla destra Dumfries è in vantaggio su Darmian. Il terzo dubbio è dietro, dove D’Ambrosio e Dimarco si giocano il posto per completare il terzetto difensivo con Skriniar e de Vrij».