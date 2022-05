Precedenti Inter-Empoli: a caccia della cifra tonda di fila, terza in stagione

Inter-Empoli si giocherà domani alle ore 18.45 e in casa i precedenti sono quasi tutti favorevoli ai nerazzurri. Ma nell’unico stagionale al Meazza si rischiò il disastro.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Empoli numero 20 in casa. Quasi tutte vittorie: diciotto su diciannove, dodici in Serie A, con 46 gol fatti e 15 subiti. La prima il 24 agosto 1983, 3-1 in Coppa Italia quando i toscani non erano ancora mai stati nel massimo campionato. L’unico insuccesso è del 18 gennaio 2004: un gol del futuro Tommaso Rocchi in pieno recupero, su orrore di Jérémie Bréchet, costò lo 0-1 nell’ultima di andata e pesante contestazione. Poi nove vittorie di fila: domani si cerca la cifra tonda consecutiva. All’andata, 27 ottobre, 0-2 coi gol al 34′ di Danilo D’Ambrosio e al 66′ di Federico Dimarco (vedi highlights). In stagione si è giocato anche in Coppa Italia, il 19 gennaio agli ottavi. Dopo il vantaggio di Alexis Sanchez ribaltone toscano, prima di un’incredibile rovesciata di Andrea Ranocchia per i supplementari dove fu decisivo Stefano Sensi per 3-2 e qualificazione (vedi highlights).

SPESSO ALLA FINE – In generale, contando anche le sfide in Toscana, i precedenti dicono 31 vittorie Inter, 3 Empoli e 4 pareggi, con 75 gol segnati e 26 subiti. Spesso si è giocato nel finale di stagione, anche in partite decisive per gli obiettivi. Come il 16 maggio 2004, al Castellani, quando Adriano Leite Ribeiro e Alvaro Recoba diedero in rimonta un fondamentale 2-3 per andare ai preliminari di Champions League. E come non dimenticare un’altra ultima giornata, il 26 maggio 2019, dove pure lì i toscani si giocavano la salvezza (e retrocedettero). Al termine di una serie di situazioni folli il 2-1 all’81’ di Radja Nainggolan qualificò la squadra dell’ex Luciano Spalletti, alla sua ultima in nerazzurro.