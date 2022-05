Inter-Empoli, in formazione Andreazzoli senza due. Pochi cambi dal solito

Inter-Empoli, domani alle 18.45, vedrà i toscani arrivarci già salvi con l’aritmetica da lunedì (vedi articolo). Nonostante ciò Andreazzoli, che ha parlato stamattina (vedi articolo), difficilmente farà gran turnover in formazione.

POCHE ROTAZIONI – «In campo la squadra che darà più garanzie». Parole di Aurelio Andreazzoli alla vigilia di Inter-Empoli, a dare la certezza di come i toscani non si presenteranno in vacanza pur essendo salvi. Uno dei “migliori” sarà proprio Andrea Pinamonti, il grande ex in prestito dai nerazzurri che ha dodici gol in trentaquattro presenze e punta a migliorare il bottino (vedi articolo). Non potrà essere però la formazione tipo, perché ci sono due squalificati: Petar Stojanovic e Valerio Verre, espulsi domenica contro il Torino. Come terzino destro, al posto del primo che ha causato due rigori per altrettanti falli di mano, ci sarà Riccardo Fiamozzi. Più opzioni per rimpiazzare l’altro assente: Nedim Bajrami, Patrick Cutrone, Federico Di Francesco e Liam Henderson per i due posti dietro Pinamonti, favoriti i primi due.

QUALCHE BALLOTTAGGIO – L’Empoli ha messo in mostra tanti giovani in stagione: su alcuni sono uscite voci riguardanti l’Inter, come il terzino sinistro Fabiano Parisi e il centrocampista Kristjan Asllani. Il primo si gioca il posto con Liberato Cacace, italo-neozelandese arrivato nel mercato di gennaio. Il secondo, invece, agirà davanti alla difesa. Come centrali nel pacchetto arretrato, dove sarà assente Lorenzo Tonelli, più Simone Romagnoli e Mattia Viti (pure lui accostato ai nerazzurri) di Sebastiano Luperto. A completare il centrocampo Szymon Zurkowski, in gol al Torino domenica e reduce da un ottimo 2022, con Filippo Bandinelli mezzala sinistra. Dalla panchina l’altro ex Marco Benassi, arrivato a gennaio. In porta indiscutibile Guglielmo Vicario, gran stagione la sua. Questa la probabile formazione di Andreazzoli per Inter-Empoli: Vicario; Fiamozzi, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.