Pistocchi: «Inter, un centrocampista può fare bene. Finale insidioso»

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della lotta scudetto tra Inter e Milan, oltre che per consigliare alle milanesi un importante acquisto a centrocampo.

CONSIGLIO – Maurizio Pistocchi ha un consiglio per gli acquisti, ovvero Sergej Milinkovic-Savic: «Ha grandi qualità, anche se nelle ultime stagioni è stato un po’altalenante. Io lo vedrei bene dietro ad una prima punta. Sa fare benissimo anche la mezzala, ma in quel ruolo dovrebbe essere anche più incisivo negli uno contro uno. Molti dicono che potrebbe essere perfetto alla Juventus, ma non ne sono sicurissimo. Anche all’Inter e al Milan potrebbe fare molto bene».

SPRINT FINALE – Pistocchi ha poi commentato la volata delle milanesi per lo scudetto: «Ci sono tre partite da giocare che nascondono incognite. A livello di calendario darei per favorita l’Inter. Sarà un finale molto interessante. La Coppa Italia invece è Indubbiamente più importante per la Juventus. La stagione non è stata all’altezza delle aspettative. La vittoria rialzerebbe leggermente il verdetto. Mi chiedo anche se il gioco di Allegri sia adatto per ricostruire una mentalità europea».