Andreazzoli: «Inter di un altro pianeta! Deve vincere, ma anche noi vogliamo»

Andreazzoli non vuole rendere facile la vita all’Inter nella (rin)corsa Scudetto. L’allenatore dell’Empoli, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Empoli, sa che sarà necessaria una prestazione sopra la media per tornare a casa con qualche punto

TERZA SFIDA STAGIONALE – Dopo le prime due sconfitte stagionali contro l’Inter, Aurelio Andreazzoli può giocarsi la terza partita con il suo Empoli già salvo: «Insieme al mio staff deciderò di mettere in campo la squadra che ci dà più garanzie. Tutti i componenti della rosa sono titolari per noi. L’Inter ha i numeri migliori di tutta la Serie A. E ha la necessità di vincere, quindi sarà una partita difficile. Noi siamo inferiori, invece loro sono una squadra di un altro pianeta. E sono in netta ripresa. Noi dobbiamo fare una prestazione sopra livello. Già siamo andati vicini due volte a batterli in questa stagione. In campionato all’andata abbiamo giocato bene. Io ero soddisfatto alla fine. E la squadra si è espressa bene anche in Coppa Italia, in cui stavamo vincendo… Si può fare contro qualsiasi squadra. Loro hanno la necessità di vincere, ma anche noi vogliamo vincere». Queste le parole di Andreazzoli alla vigilia di Inter-Empoli (vedi informazioni).