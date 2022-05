Empoli, festa a quattro giorni dall’Inter: arriva la salvezza aritmetica!

L’Empoli giocherà venerdì alle 18.45 in casa dell’Inter da già salvo. Il pareggio per 1-1 della Salernitana in casa dell’Atalanta (vedi articolo), considerato che i campani domenica sfideranno il Cagliari, fa sì che i toscani siano sicuri della permanenza in Serie A (vedi classifica).

FESTA PRIMA DELL’INTER – “Come nelle fAvole, gli azzurri con tre giornate di anticipo conquistano la permanenza nella massima serie!

Sono 37, a oggi, i punti conquistati dalla formazione di mister Aurelio Andreazzoli in trentacinque gare, in una stagione impreziosita da tanti successi prestigiosi. La Serie A 2022/23 sarà la quindicesima stagione della storia azzurra nel massimo campionato, confermano Empoli come città non capoluogo di provincia che aveva disputato più tornei in A su girone unico”.

Fonte: empolifc.com