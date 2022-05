Cassano attacca: «L’Inter se non vince scudetto ha fallito! Milan era quarta forza»

Cassano se la prende con l’Inter per quanto fatto sinora in Serie A. Durante la puntata della Bobo TV di stasera, sul canale Twitch di Vieri, segnala come per il valore a confronto col Milan i nerazzurri stiano facendo peggio.

L’ATTACCO – Molto duro Antonio Cassano: «L’Inter se non vince il campionato ha fallito. Lo sta vincendo la quarta forza e ti sta facendo vedere che vince con un quarto del prezzo dei giocatori. Per me è un fallimento se non vince lo scudetto. Se lo vince la Juventus ci può stare, il Napoli ancora ancora, ma chi avrebbe messo un centesimo sul Milan primo in classifica a tre giornate dalla fine? A inizio anno io dico che Juventus e Inter sono le squadre più forti, poi metto un gradino sotto il Napoli con Milan e Atalanta alla pari. In questi anni l’Atalanta ha dimostrato di essere più forte del Milan. È vero che l’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana e perso Romelu Lukaku, ma ha preso Edin Dzeko e Joaquin Correa. Sono due giocatori al posto di uno, se non vince è un fallimento! Lukaku? Se va al Barcellona smetto di guardarlo»