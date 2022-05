Atalanta, pari allo scadere. Ma la Salernitana per la salvezza ci crede

Il posticipo di stasera in Serie A finisce 1-1. La Salernitana si illude con Éderson, l’Atalanta la riprende a due minuti dal 90′ con Pasalic. I granata ora sono a due punti dal Cagliari quartultimo e che sfideranno domenica.



CORSA SALVEZZA – La Salernitana ferma a tre la serie di vittorie, ma sfiora la quarta. Contro un’Atalanta in crisi nerissima i campani vanno vicini al colpaccio, che avrebbe significato agganciare il Cagliari a sei giorni dallo scontro diretto. Al 27’. A seguito di una punizione, palla rimessa in area e Milan Djuric fa sponda eal centro per la scivolata vincente di Éderson. Sembra l’ennesima serata storta per l’Atalanta, incapace di reagire realmente e con Juan Musso che a inizio ripresa salva su Mamadou Coulibaly. La Salernitana gestisce anche bene la ripresa, ma basta un lampo dei subentrati per il pareggio. È l’88’, Ruslan Malinovskyi serve nello spazio Mario Pasalic e il suo diagonale col destro è vincente. Chiede un fuorigioco la formazione granata, ma è tutto buono. Nel recupero ci provano Grigoris Kastanos (91′, punizione parata da Musso) e soprattutto Malinovskyi (93′, si gira bene ma di sinistro manda alto dal limite). Per la Salernitana giovedì (ore 18) recupero col Venezia, l’Atalanta in casa non vince più.