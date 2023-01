Inter-Empoli, pochi cambi per Inzaghi rispetto all’11 vincente a Riyad – TS

A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport (LINK), contro l’Empoli Inzaghi dovrebbe riproporre la stessa squadra che ha battuto il Milan a Riyad, con la possibilità di qualche modifica

POCHI CAMBI – Da oggi, Simone Inzaghi inizierà a lavorare sulla formazione anti-Empoli. Il tecnico piacentino potrebbe riconfermare la squadra che ha conquistato la Supercoppa Italiana. Tuttavia, ci potrebbero essere alcuni cambi: De Vrij potrebbe far rifiatare Acerbi, mentre sulla destra Dumfries potrebbe avere una chance. La scelta però di confermare in toto l’11 anti-Milan potrebbe essere dettata dalla volontà di Inzaghi per permettere ai giocatori di godersi l’ovazione di San Siro. Contro i toscani, potrebbe trovare spazio anche Romelu Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino