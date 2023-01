Inter-Empoli occasione per Asllani! Inzaghi cambia anche le fasce – CdS

Simone Inzaghi in Inter-Empoli è pronto ad effettuare diversi cambi di formazione rispetto l’undici titolare visto in campo contro il Milan in Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kristjan Asllani potrebbe tornare a giocare titolare. Possibile cambio anche sulle fasce.

A CENTROCAMPO – Molte novità e turn over al seguito per l’Inter tra due sere in campo a San Siro. Contro l’Empoli sarà necessario dare continuità ai risultati, ma con un occhio di riguardo al calendario. Simone Inzaghi è pronto a cambiare 3/5 del centrocampo visto contro il Milan a Riad. Confermato Nicolò Barella, che presumibilmente sarà risparmiato a Cremona tra sette giorni. Pronto Kristjan Asllani (ex della partita) in cabina di regia, da capire chi andrà in panchina tra Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Cambiano anche le fasce: Denzel Dumfries e Robin Gosens in vantaggio per una maglia da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona