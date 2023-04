Inter, è emergenza! Inzaghi rilancia attacco inedito: la probabile formazione – CdS

La stagione dell’Inter entra nel vivo con un mese praticamente da dentro o fuori per Simone Inzaghi, impegnato in tutte le competizioni. Dopo la sosta si riparte subito con la sfida di oggi alle 18 contro la Fiorentina a San Siro. I nerazzurri sono chiamati a rifarsi dopo la sconfitta con la Juventus, ma non sarà semplice non solo per l’ottimo momento degli avversari, ma soprattutto per le tante assenze. Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi torna ad affrontare la Fiorentina a San Siro e lo farà con tutti gli attaccanti a disposizione. Tante assenze, invece, tra difesa e centrocampo: Federico Dimarco non è stato neanche convocato. Come lui anche Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, quest’ultimo però per squalifica. Matteo Darmian sarà costretto a scalare ancora nei tre dietro, con l’inserimento di Stefan de Vrij al centro e lo spostamento di Francesco Acerbi a sinistra per evitare di schierare Alessandro Bastoni con solo due allenamenti. Costretto a giocare, invece, Robin Gosens a sinistra e senza alternative. Orfano di Hakan Calhanoglu, Inzaghi torna a schierare Marcelo Brozovic davanti la difesa. Attacco inedito per far rifiatare Lautaro Martinez tornato solo giovedì pomeriggio: Joaquin Correa farà coppia con Romelu Lukaku.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il quotidiano romano (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Romelu Lukaku, Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Vedi anche la nostra probabile formazione! Solo su Inter-News.it