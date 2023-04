Inter, rush finale in questa stagione: Inzaghi si gioca molto – CdS

Ci avviciniamo sempre più alla fine della stagione e per l’Inter e Simone Inzaghi sarà un periodo frenetico nel quale ci si gioca molto. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore è chiamato raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League per provare a garantirsi la riconferma.

OBIETTIVO DA CENTRARE − In questo complicato mese d’aprile l’Inter sarà impegnata su tre fronti. I nerazzurri sfideranno prima una Fiorentina in grande forma per ritrovare la vittoria in campionato. Poi saranno impegnati nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, e infine nei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Insomma sarà un finale di stagione nel quale la squadra, ma soprattutto Simone Inzaghi si giocheranno molto. Infatti a prescindere dai risultati nelle coppe, l’allenatore si gioca gran parte della sua riconferma in campionato. La società ha stabilito come obiettivo minimo un posto tra le prime quattro. Ciò equivale a dire qualificarsi alla prossima Champions League. Al momento i nerazzurri sono terzi, ma la loro posizione è pesantemente in bilico. Se davanti c’è la Lazio che è a sole due lunghezze, dietro l’Inter ha il fiato sul collo di Milan, Roma e Atalanta. Senza dimenticare la Juventus, che se dovesse riottenere i quindici punti sarebbe in seconda posizione. Inzaghi quindi se vuole sperare di rimanere in nerazzurro anche il prossimo, anno dovrà per forza di cose arrivare nei primi 4 posti in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi