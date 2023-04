Inter-Fiorentina, probabili formazioni 28ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Fiorentina è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 28ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la nona del girone di ritorno. Dopo il KO contro la Juventus prima della sosta, Inzaghi inizia oggi il “suo” mese di fuoco. Ecco le probabili formazioni di Inter-Fiorentina in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Dumfries.

Squalificato: 33 D’Ambrosio.

Indisponibili e/o non convocati: 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Scelte quasi obbligate per Inzaghi, che potrebbe rischiare il rientrante Bastoni per evitare di riproporre Acerbi a sinistra con de Vrij in mezzo. Oltre al ballottaggio in difesa, pochi dubbi: Asllani e Bellanova si candidano dal 1′ ma la scelta dovrebbe ricadere nuovamente su Brozovic e Gosens, non al meglio. In attacco possibile chance per Correa, che farà rifiatare inizialmente il connazionale Lautaro Martinez dopo le fatiche internazionali.

Inter-Fiorentina, probabili formazioni: le ultime novità

FIORENTINA (4-3-3): 1 P. Terracciano; 2 Dodo, 28 Martinez Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi ©; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 38 Mandragora; 11 Ikoné, 9 Arthur Cabral, 8 Saponara.

A disposizione: 31 Cerofolini; 4 Milenkovic, 10 Castrovilli, 15 Terzic, 16 Ranieri, 22 Nico Gonzalez, 23 Venuti, 33 R. Sottil, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 99 Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Diffidati: Amrabat e Bonaventura.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 56 Sirigu; 7 Jovic, 32 Duncan.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Italiano ragiona sul 4-3-3 tenendo il 4-2-3-1 come piano B ma non ha ancora scelto le pedine principali. Prevista almeno una rotazione per reparto: in difesa verso la panchina Milenkovic, a centrocampo Barak e in attacco Nico Gonzalez, tutti pronti a subentrare.

Non perdere le ultime novità con Inter-News.it

TUTTO LIVE – Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social iscrivendoti gratuitamente alla Membership (registrati subito nella pagina dedicata!) – per restare sempre aggiornato sull’Inter. E non perdere la doppia diretta pre-partita e LIVE con il post-partita dedicato in progamma come sempre sulla Inter-News Web TV sia su YouTube (iscriviti subito al canale e attiva la campanella per le notifiche!) sia su Twitch (seguici anche qui!). Cosa aspetti?