Inter-Fiorentina, Italiano punta su Cabral per continuare il filotto – TS

Oggi pomeriggio a San Siro andrà in scena Inter-Fiorentina. Una gara che può rappresentare un rilancio per i nerazzurri e una conferma per i viola. Come riportato da Tuttosport, Italiano,che non ha mai vinto contro il club meneghino, vuole puntare sulla forma di Cabral per continuare il filotto di vittorie e sfatare questo suo tabù.

UN TABÙ DA SFATARE − Inter e Fiorentina stanno vivendo due momenti differenti della stagione. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte di fila in campionato e questo pomeriggio cercheranno di ottenere una vittoria che può rilanciare le loro ambizioni. I viola arrivano invece da 7 successi in 7 partite tra Serie A e Conference League e a San Siro proveranno dare continuità a questo momento di forma. Inoltre la formazione toscana ha una seconda motivazione che può aiutarla a ottenere questi tre punti. Italiano infatti, non è mai riuscito a battere l’Inter nel corso della sua carriera da allenatore, e anche nel confronto con Inzaghi non ha mai portato a casa un successo. Per questo motivo il tecnico viola proverà ad affidarsi ad Artur Cabral per cercare di sfatare questo suo tabù. L’attaccante è in un grande momento di forma e contro i nerazzurri proverà a siglare il tredicesimo gol della sua stagione. Unica nota negativa per i toscani è l’assenza di Jovic, che non sarà presente a causa di un’infezione virale.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini