Inter, doppio esame Atalanta e Shakhtar Donetsk: entrambe decisive? – TS

L’Inter di Simone Inzaghi oggi sarà impegnata contro l’Atalanta e subito dopo in UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: il tecnico rinvia il turnover. Secondo TuttoSport le sfide potrebbero essere decisive.

DOPPIO ESAME – Come sottolineato nell’edizione odierna di TuttoSport, è arrivato il momento per l’Inter di dimostrare chi sono i Campioni d’Italia. Simone Inzaghi ha ereditato questo titolo raccogliendo la sfida per il dopo Antonio Conte, e ad oggi il tecnico ha risposto benissimo dimostrando continuità. L’Inter oggi sarà impegnata alle 18 contro l’Atalanta, e martedì subito la sfida in UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, a Kiev. Sfide già decisive per la stagione? Quella in Europa sicuro, considerando soprattutto la sconfitta immeritata alla prima giornata contro il Real Madrid. Una cosa è certa: in entrambi i casi Simone Inzaghi difficilmente farà turnover. Contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, ad esempio, l’Inter arriva alla partita in buona condizione, e per la prima volta in stagione il tecnico piacentino potrebbe schierare l’Inter tipo disegnata in estate da Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini