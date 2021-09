Brozovic, Inter ha una carta vincente per prolungare il suo contratto?

Gianluca Di Marzio ha risposto ad un utente su Twitter riguardo le possibilità di rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter.

TWEET – Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibilità di rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l’Inter. Il giornalista di Sky Sport ha così risposto ad un utente che gli ha chiesto notizie in proposito. “Che io sappia…l’Inter dovrebbe avere anche un’opzione per prolungare il suo contratto“.

Fonte: Twitter Gianluca Di Marzio