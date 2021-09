Padovan: «Inter, squadra rivitalizzata da Inzaghi. Ma Napoli favorito»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro contro l’Atalanta.

DIFFICILE – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter, attesa dal match contro l’Atalanta: «L’Inter non si è indebolita come si pensava. Dzeko segna con una certa regolarità, Dumfries non è Hakimi ma è un buon giocatore. Ci sono delle risorse adeguate in panchina e perché Lautaro Martinez segnerà più dell’anno scorso. Questa è la squadra di Conte rivitalizzata con la leggerezza da Inzaghi. Può essere una squadra che può arrivare in avanti, ma la metto sotto al Napoli. Napoli, i nerazzurri ed il Milan hanno qualcosa in più rispetto alle altre».