Inter, che mediana contro lo Shakhtar Donetsk? Le opzioni di Conte

Condividi questo articolo

Antonio Conte

Conte si trova nella condizione di fare del turnover visti gli impegni ravvicinati. Il tecnico come gestirà il suo centrocampo con lo Shakhtar Donetsk?

TURNOVER DA FARE – Martedì alle 18.55 l’Inter andrà di nuovo in campo. Stavolta per la Champions League, nella sfida allo Shakhtar Donetsk. Gli impegni ravvicinati chiedono a Conte di gestire le energie della sua rosa. Un compito non semplice viste le limitazioni del Covid e degli infortuni. Cosa può fare il tecnico?

ASSENTI SICURI – Partiamo dai limiti. Conte di sicuro non può contare su tre giocatori. Si tratta di Vecino, lungodegente ormai storico e fuori ancora almeno un mese, Gagliardini, ancora positivo al Covid-19, e forse Sensi. Il numero 12, pur non giocando per squalifica, è stato vittima di un affaticamento post derby e nelle ultime partite non si è visto nemmeno in panchina. Anche se recuperasse insomma il suo impiego sarebbe forzatamente limitato. Da qui otteniamo i disponibili: Vidal, Brozovic, Barella, Eriksen e Nainggolan.

UN CAMBIO ANCORA? – Cinque giocatori per tre posti. Tra Milan, Borussia Moenchengladbach e Genoa Conte ha sempre cambiato un titolare. Coi rossoneri il reparto vedeva titolari Vidal, Brozovic e Barella, in Champions Vidal, Barella e Eriksen e contro i rossoblù Vidal, Brozovic e Eriksen. Potrebbe essere il momento per il cileno di andare in panchina, anche se il tecnico lo considera centrale per il suo gioco. Al suo posto magari tornerà Barella, decisivo nel suo ingresso a gara in corso nell’ultima partita. Galvanizzato e sicuramente in gran forma. Nainggolan, recuperato da povo dal Coronavirus, dovrebbe rimanere opzione dalla panchina.