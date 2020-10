Darmian convince, per Conte è un jolly: opzione anche in difesa?

Condividi questo articolo

Matteo Darmian si sta dimostrando un acquisto azzeccato. Nelle sue prime uscite in maglia Inter il difensore ha fornito prove solide. Conte lo proverà anche in difesa?

JOLLY PREZIOSO – Darmian ha iniziato la sua avventura all’Inter e dopo la sosta per le nazionali a causa dell’emergenza legata al Covid si è trovato catapultato in campo da titolare. Non che Conte avesse altre scelte a un certo punto, ma gli ha dato fiducia. E il giocatore ha risposto, con prestazioni solide anche sopra le aspettative. Soprattutto ha confermato la sua dote principale, essere un jolly difensivo, capace di adattarsi a ogni ruolo.

DESTRA E SINISTRA – Nel suo esordio in nerazzurro Darmian ha sostituito Hakimi come esterno destro di centrocampo. Ruolo in cui è stato confermato dall’inizio col Geona, salvo poi spostarsi a sinistra a gara in corso. Quando infatti Conte ha sostituito Perisic con Hakimi il 36 è andato a occupare la fascia sinistra. E in questo ruolo potrebbeessere riproposto per far rifiatare proprio il croato. Ma da vero jolly il tecnico potrebbe decidere di impiegarlo anche in difesa.

OPZIONE IN DIFESA – Nel terzetto difensivo c’è un giocatore che sta facendo gli straordinari. E vista la situazione dovrà continuare a farli. Si tratta di D’Ambrosio, unico centrale di destra rimasto disponibile. Darmian però potrebbe fornire una soluzione extra. Con la maglia dell’Italia infatti ha già coperto anche il ruolo di difensore esterno nella difesa a tre. Conte lo sa, e tiene la soluzoone come asso nella manica. In caso di bisogno Darmian c’è.