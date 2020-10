Prandelli: “Eriksen? Farà sempre molta fatica. Il gioco dell’Inter…”

Cesare Prandelli Genoa

Anche Prandelli si iscrive al partito di chi se la prende con Eriksen. L’ex allenatore di Fiorentina e Genoa, ospite della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ritiene che il danese sia incompatibile con il gioco dell’Inter.

NON SI TROVA – Cesare Prandelli ha più di un dubbio su Christian Eriksen: «Ci sono dei giocatori che non riesci a ingabbiare più di tanto. Sono dei giocatori che faranno sempre fatica, perché hanno fatto tutta la loro carriera sulle loro abilità, aspettando i movimenti degli altri. L’Inter ha un gioco ben preciso, lui secondo me farà sempre molta fatica».